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    • 29.01.2021 08:56
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    SON DAKİKA: Eski lideri 'nin gelini dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı

    Son dakika haberleri... Eski lideri 'nin gelini, Kaddafi'nin beşinci oğlu 'nin eşi 'de dehşet saçtı. Suriye'de yaşayan Aline Skaf, cipini polislerin ve yayaların üzerine sürdü. Aline Skaf'ın bu hamlesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Adı daha önce de birçok olaya karışan Skaf'ın tutuklanmaması tepkilere neden oldu.

    Kaddafi'nin gelini dehşet saçtı

    Gittiği her ülkede kurduğu çadırı, servetiyle bir dönemin en çok konuşulan liderlerinden olan Muammer Kaddafi, ülkesinde çıkan ayaklanmalarda 20 Ekim 2011'de öldürülmüştü.

    Kaddfi'nin beşinci oğlu olan Hannibal Kaddafi ve eşi Aline Skaf Muammer Kadafi'nin öldürülmesi üzerine 2011'de Libya'dan Suriye'ye kaçıp sığınma hakkı kazanmıştı. Hannibal Kaddafi 2015'te kaçırılıp Lübnan'da tutuklanmıştı.

    Aline Skaf ise hala Suriye'de yaşıyor. Adı daha önce birçok skandala karışan Skaf, bir kez daha Suriye'yi karıştırdı.

        CEZA MAKBUZUNU GÖRÜNCE POLİSE SALDIRDI
        Suriye'nin başkenti Şam'da bir polis, cipini yanlış yere park eden Skaf'a kestiği cezanın makbuzunu vermek için kadına yaklaştı. Ceza makbuzunu görünce çılgına dönen Aline Skaf'ın başka bir araçta bulunan korumaları bu polise saldırdı.



        "HEPİNİZİ EZERİM"
        Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekipleri geldi. Aline Skaf da aracını polislerin ve olay yerinde bulunan yayaların üstüne sürdü. Cipin çarptığı 2'si polis 5 kişi yaralandı.

        Yaralılardan eczacılık öğrencisi Ruma Ammar öldü. Korumalar, polisleri ve etraftaki yayaları döverken, Skaf da çevredekilere "Sizi ezerim" diye bağırdı.

            ALINE SKAF'IN TUTUKLANMAMASINA TEPKİ GÖSTERİLDİ
            Ancak Skaf bu sırada Suriyeli bir üst düzey rejim yetkilisinin ortaya çıkıp polisleri geri çekmesiyle olay yerinden kaçıp gitti. Skaf'ın tutuklanmamasına sosyal medyada tepki gösteren Suriyeliler,

            "Bu kadın siyasi mülteci olarak yaşadığı ülkede insanları eziyor sonra da serbest bırakılıyor, adalet nerede" dedi.
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