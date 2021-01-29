Gittiği her ülkede kurduğu çadırı, servetiyle bir dönemin en çok konuşulan liderlerinden olan Muammer Kaddafi, ülkesinde çıkan ayaklanmalarda 20 Ekim 2011'de öldürülmüştü.
Kaddfi'nin beşinci oğlu olan Hannibal Kaddafi ve eşi Aline Skaf Muammer Kadafi'nin öldürülmesi üzerine 2011'de Libya'dan Suriye'ye kaçıp sığınma hakkı kazanmıştı. Hannibal Kaddafi 2015'te kaçırılıp Lübnan'da tutuklanmıştı.
Aline Skaf ise hala Suriye'de yaşıyor. Adı daha önce birçok skandala karışan Skaf, bir kez daha Suriye'yi karıştırdı.