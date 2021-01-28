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    • Dünya
    • 28.01.2021 13:44
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    • 28.01.2021 13:44
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    Putin ifşaları ile gündemde bomba etkisi yaratmıştı! 'nin kardeşi, avukatı ve doktoru gözaltına alındı

    ’nın yabancı ajan listesine eklediği ve Putin’in gizli bilgilerini ifşası ile gündeme bomba gibi düşen tutuklu muhalif 'nin kardeşi i, avukatı ve şahsi doktoru gözaltına alındı.

    Rusya Adalet Bakanlığının "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü İvan Jdanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin tutuklu Navalni'nin kardeşi Oleg Navalni, avukatı Sobol ve şahsi doktoru olan ve Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva'yı 48 saatliğine gözaltına aldığını belirtti.

    Rus polisi, Navalni'nin başkent Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle arama yapmıştı.

    NAVALNİ'NİN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİ YAPILMIŞTI
    Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti.

    Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

    Navalni de 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.
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    Haberler Dünya Putin ifşaları ile gündemde bomba etkisi yaratmıştı! Aleksey Navalni'nin kardeşi, avukatı ve doktoru gözaltına alındı