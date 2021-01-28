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    • 28.01.2021 18:54
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    , hackerları sayesinde 'dan bilgi çalıp koronavirüs sı üretti

    ’nin bilgisayar korsanlarıyla lı devletlerin üretim verilerini ele geçirerek kendi sını ürettiği iddia edildi. Aşı denemelerinde birinci ve ikinci fazların tamamlandığı açıklandı.

    DHA
    Batı'nın bilgilerini çalıp koronavirüs aşısı üretti

    nın en kapalı ülkesi olarak bilinen 'nin bilgisayar korsanları tarafından lı devletlerden ele geçirilen geliştirme ve üretimiyle ilgili bilgilerle kendi koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirdiği öne sürüldü. Merkezi 'de bulunan gazetesinin haberinde, geliştirilen aşıda birinci ve ikinci faz denemelerinin tamamlandığı ifade edildi.

    KUZEY KORE SALGINDAN BU YANA KOVİD-19 VAKASI BİLDİRMEDİ

    Kuzey Kore hala ülkede doğrulanmış Kovid-19 vakası olmadığını iddia ederken, haberde Kuzey Koreli yetkililerin koronavirüse benzer semptomları gösteren hastalar üzerinde aşı testleri yaptığını öne sürdü. Aşının geliştirilmesiyle ilgili bilgilerin ise Kuzey Koreli yetkililerin yakın zamanda kurduğu, aşı geliştirme teknolojisi dahil olmak üzere koronavirüs hakkında bilgi çalmaya adanmış yeni bir 'bilgisayar korsanlığı organizasyonu' tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

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