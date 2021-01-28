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    • 28.01.2021 22:01
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    Korsanların saldığı Türk gemisinin 3 mürettebatı 'ye getirilecek

     açıklarında kaçırılan gemisinden kurtarılan 3 mürettebat 'ye getiriliyor. 'daki 'nde bayraklı İngiliz şirkete ait Mozart isimli gemi 23 Ocak'ta deniz korsanlarının saldırısına uğramıştı.

    Kurtulan 3 mürettebat Türkiye'ye getirilecek

    açıklarındaki 'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan isimli Türk konteyner gemisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

    Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kurtulan ve ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan , 'un başkenti 'den 'a gelecek uçağa binecek.

    Yarın Librevil-İstanbul seferini yapacak 'ye ait uçağın 30 Ocak Cumartesi saat 03.30'da 'nda olması bekleniyor.

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    Haberler Dünya Korsanların saldığı Türk gemisinin 3 mürettebatı Türkiye'ye getirilecek