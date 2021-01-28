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    • 28.01.2021 15:04
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    • 28.01.2021 15:04
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    40 takla attı ama ne yaptıysa izletemedi! Daha fazla beklemedi direk fişini çekti büyük umutlar finalle çöpe gitti

    bu final haberiyle çalkalanıyor. Sezon başında büyük umutlarla başlayan, oyuncu kadrosunda  gibi usta oyuncuları bulunduran dizisi apar topar final yapıyor. Daha önce İyi Aile Babası olan adını, senarist olarak 'in getirilmesiyle Babam Çok Değişti olarak güncelleyen dizinin finali sevenlerini şaşkınlığa uğrattı. Vatandaşlar da bu durum nedeniyle Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Neden bitiyor? Babam Çok Değişti neden isim değiştirdi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    Kanal D 40 takla attı ama ne yaptıysa izletemedi!

    Kanal D 40 takla attı ama ne yaptıysa izletemedi! Daha fazla beklemedi direk fişini çekti büyük umutlar finalle çöpe gitti... Başrollerine Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı Babam Çok Değişti dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Dizinin final yapmasına karar verdi. Sevenlerine üzücü haberi veren Kanal D, Yapımcı ve kanal yönetiminin aldığı kararla Babam Çok Değişti dizisinin 4. bölümünün ardından ekranlara veda edeceği açıklandı. Peki, Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Babam Çok Değişti neden bitiyor?

    Başrollerine Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı Babam Çok Değişti dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Dizinin final yapmasına karar verdi. Bu durum da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Neden bitiyor? Babam çok değişti neden isim değiştirdi? İşte detaylar...

    BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NEDEN FİNAL YAPIYOR? NEDEN BİTİYOR?

    Kanal D ekranlarında Perşembe akşamı yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi kanalın beklediği reytingler rakamlarına ulaşamayınca final kararı alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan gazeteci Birsen Altuntaş ismi değişen dizinin 8.bölümde final yapacağını daha öne açıklamıştı.

        BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NEDEN İSİM DEĞİŞTİRDİ?

        Babam Çok Değişti dizisinin eski adı İyi Aile Babası idi. Dizinin ilk 5 bölümünde istenen etkinin yaratılamaması nedeniyle senarist değişikliği yaşandı. Diziyi usta senarist Birol Güven'in kaleme almasıyla birlikte ismi Babam Çok Değişti oldu.

        BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası'nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı'ya aşık olmuş ve sonunda O'nunla evlenmeyi başarmıştır.

        Aslı da, Mehmet Ali'yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali'nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana'nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

            Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.

            BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

            Mehmet Ali ve Aslı'nın evlilik yıldönümü gelip çatmıştır. Aslı, Mehmet Ali'nin bugünü unuttuğunu düşünür ve onu utandırmak için bir hazırlık yapar. Ancak akşam eve gelen Mehmet Ali, onu çok şaşırtacak bir sürprize imza atar. Çift evliliklerinin 25. yılında nikah tazeleyecektir...
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            Haberler Dünya Kanal D 40 takla attı ama ne yaptıysa izletemedi! Daha fazla beklemedi direk fişini çekti büyük umutlar finalle çöpe gitti