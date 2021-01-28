Kanal D 40 takla attı ama ne yaptıysa izletemedi! Daha fazla beklemedi direk fişini çekti büyük umutlar finalle çöpe gitti... Başrollerine Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı Babam Çok Değişti dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Dizinin final yapmasına karar verdi. Sevenlerine üzücü haberi veren Kanal D, Yapımcı ve kanal yönetiminin aldığı kararla Babam Çok Değişti dizisinin 4. bölümünün ardından ekranlara veda edeceği açıklandı. Peki, Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Babam Çok Değişti neden bitiyor?
Başrollerine Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı Babam Çok Değişti dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Dizinin final yapmasına karar verdi. Bu durum da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Neden bitiyor? Babam çok değişti neden isim değiştirdi? İşte detaylar...
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NEDEN FİNAL YAPIYOR? NEDEN BİTİYOR?
Kanal D ekranlarında Perşembe akşamı yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi kanalın beklediği reytingler rakamlarına ulaşamayınca final kararı alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan gazeteci Birsen Altuntaş ismi değişen dizinin 8.bölümde final yapacağını daha öne açıklamıştı.