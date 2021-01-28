Kanal D 40 takla attı ama ne yaptıysa izletemedi! Daha fazla beklemedi direk fişini çekti büyük umutlar finalle çöpe gitti... Başrollerine Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı Babam Çok Değişti dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Dizinin final yapmasına karar verdi. Sevenlerine üzücü haberi veren Kanal D, Yapımcı ve kanal yönetiminin aldığı kararla Babam Çok Değişti dizisinin 4. bölümünün ardından ekranlara veda edeceği açıklandı. Peki, Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Babam Çok Değişti neden bitiyor?