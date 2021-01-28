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    • 28.01.2021 15:08
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    Dünyayı şoke eden olay! Ülkeyi sarsan skandal! Yoğun bakımda yer açmak i hastalarını...

    İlk olarak ’in kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana kadar milyonlarca kişiye bulaşırken en çok etkilenen ülkelerden biri de oldu. İtalya’dan gelen son dakika haberi ise dünyayı şoke etti. Ülkenin kuzeyindeki kentinde bir doktorun hastalarını yüksek doz ilaçla öldürmesi büyük yankı buldu. Doktorun işlediği bu cinayetlerin sebebi ise kan dondurdu.

    İtalya'da bir doktorun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde yer açmak için 2 hastasını yüksek doz anestezik ilaç vererek öldürdüğü ileri sürüldü.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Brescia kentindeki Montichiari Hastanesi acil servisi sorumlusu Doktor Carlo Mosca, yatak kapasitesi dolan hastanede yer açmak için 61 yaşındaki Natale Bassi ve 80 yaşındaki Angelo Paletti'yi yüksek doz anestezik ilaçla öldürdü.

    Söz konusu olay, hemşirelerin Whatsapp mesajlarında yer alan "Ben, bir hastayı sırf yataklarda yer açmak için öldüremem." ifadeleri üzerine başlayan soruşturmayla ortaya çıktı.

        Soruşturma çerçevesinde derhal görevden uzaklaştırılan ve kasten insan öldürmekle suçlanan Mosca'nın, ön duruşma hakimince, soruşturma süresince delilleri karartabileceği ve kamu evraklarında sahtecilik ve iddia edilen eylemleri tekrar etme riski sebebiyle ev hapsinde tutulması kararı verdiği kaydedildi.

        Basında çıkan haberlerde, Mosca'nın avukatları aracılığıyla yaptığı ilk savunmasında suçlamaları reddettiği belirtildi.

        Kovid-19 salgınında Montichiari Hastesinde can veren bazı hastaların bu şekilde öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle yakınları tarafından inceleme yapılması talebinde bulunulduğu kaydedildi.

        ÜLKEDE KORKUTAN BİLANÇO
        Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 770 testte 15 bin 204 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 501 bin 147'ye ulaştı.

        Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 477 bin 969'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 352'ye geriledi.

        Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 467 artarak, 86 bin 889'a yükseldi.

            İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 172 artışla 1 milyon 936 bin 289'a ulaştı.

            Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 575 bin 258 oldu. Bunların 270 bin 269'unu ikinci doz aşıyı alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

            Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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