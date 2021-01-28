Almanya'da aşılama süreci çöktü! Sağlık Bakanına böyle seslendiler: Yalvarıyoruz aşılarımızı vurun

"BİZ YAŞLILAR ÖLMELİ Kİ DEVLET PARA BİRİKTİREBİLSİN!"

Emekli şube müdürü Irene Z. (81): Aşılar için telefonla üç kez kayıt yaptırdım ve kesin bir taahhüdüm vardı. Randevu her iptal edildiğinde. Şaşırdım, bu aşı benim için hayati önem taşıyor. Risk altındayım ve kalp rahatsızlığım var. Bana öyle geliyor ki, biz yaşlılar ölmeli ki devlet para biriktirebilsin. Maalesef hala yeni bir randevum yok. Sonunda ne zaman aşı olabileceğim belli değil.





TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aşıların, uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda 14 Ocak'ta sağlıkçıların aşılanma süreci hayata geçirildi.

Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, 90 yaş üzerindeki vatandaşların evlerine giderek aşılarını yaptı.