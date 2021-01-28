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    • Dünya
    • 28.01.2021 17:04
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    • 28.01.2021 17:04
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    'da lama süreci çöktü! Sağlık Bakanına böyle seslendiler: "Yalvarıyoruz aşılarımızı vurun"

    virüs sine teslim olmuş durumda! Kriz her geçen gün büyüyor. Binlerce randevusu, emeklilere ayrılan fonların yetersizliğinden dolayı ya iptal edildi ya da ertelendi. Bunun sonucunda yüksek risk altındaki yaşlılar aşılanamadı. Ülkenin sağlık sistemi nedeniyle bir türlü aşı olamayan ve randevu alamayan yaşlılar ve emekliler, ya Sağlık Bakanı ’a "Sana yalvarıyoruz, aşılarımızı vurun" diyerek seslendi. Öte yandan sürecinin başarıyla sürdüğü 'de yeni tip (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programına göre, bugün 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

    Almanya'da aşılama süreci çöktü! Sağlık Bakanına böyle seslendiler: Yalvarıyoruz aşılarımızı vurun

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Almanya'da, ölüm sayıları rekor düzeylerde seyrederken, aşılama çalışmalarında da büyük bir kriz yaşanıyor. Binlerce aşı randevusu, emeklilere ayrılan fonların yetersizliğinden dolayı ya iptal edildi ya da ertelendi. Bunun sonucunda yüksek risk altındaki yaşlılar aşılanamadı.

    SAĞLIK BAKANINA YALVARDILAR
    Alman yaşlılar ve emekliler, ülkedeki sağlık sisteminde yaşanan sorunları ve mağduriyetlerini Alman Bild gazetesine anlattı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'a "Sana yalvarıyoruz, aşılarımızı vurun" sözleriyle seslenen emekliler, "Bize öyle geliyor ki devletin para biriktirmesi için bizim ölmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Gazeteye konuşan ve konu hakkında dava açacaklarını belirten Almanya'nın emeklilerinin şikayetlerinden bazıları şöyle:

    "20 KEZ KONUŞTUM AMA RANDEVU ALAMIYORUM"
    Emekli muhasebeci Lucia B. (91): Kendimi korumak için nadiren evden çıkıyorum. Artık alışverişi kendim de yapmıyorum; oğlum benim için yapıyor. Güvende olmak ve kaygısız tekrar dışarı çıkabilmek için aşı olmak istiyorum. Ama randevu almıyorum. Yardım hattı görevlileriyle en az 20 kez konuştum. İşe yaramadı. Sistemin tepesinde bir şeyler gerçekten ters gidiyor! Kendimi hiç zorlamak istemiyorum. Ve yardım hattındaki çalışanlar da yardım edemez.


        "HER GÜN TEKRAR ARAYIN DİYORLAR"
        Tony Marshall (83): Haftalardır aşı olmaya çalışıyorum ama şansım yok, erteliyorum. Gerçekten çaresizim. Aşı merkezinden "Yarın tekrar arayın!" diyorlar. Tüm koronavirüs gereksinimlerine uyan sadık bir vatandaşım. Ama eyaletten de bir şeyler geri gelmeli!

        "BİZ YAŞLILAR ÖLMELİ Kİ DEVLET PARA BİRİKTİREBİLSİN!"
        Emekli şube müdürü Irene Z. (81): Aşılar için telefonla üç kez kayıt yaptırdım ve kesin bir taahhüdüm vardı. Randevu her iptal edildiğinde. Şaşırdım, bu aşı benim için hayati önem taşıyor. Risk altındayım ve kalp rahatsızlığım var. Bana öyle geliyor ki, biz yaşlılar ölmeli ki devlet para biriktirebilsin. Maalesef hala yeni bir randevum yok. Sonunda ne zaman aşı olabileceğim belli değil.

        TÜRKİYE'DE SON DURUM
        Aşıların, uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda 14 Ocak'ta sağlıkçıların aşılanma süreci hayata geçirildi.

        Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, 90 yaş üzerindeki vatandaşların evlerine giderek aşılarını yaptı.

        Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

        Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşılarının ilk dozunu oldu.

        Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı.

        Aşılama programı kapsamında, bugün randevularını alan 75 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanması aşamasına geçildi. 75 yaş üstündekilere, CoronaVac aşılarının ilk dozu yapıldı.

            "SIRAMIZ GELDİ, AŞIMIZI VURULDUK"
            Ankara Şehir Hastanesine aşısını yaptırmaya gelen İhsan Yıldırım, aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İyiyim, aşımıza güvendik, aşımızı olduk." dedi.

            Salgından endişe duyduklarını ifade eden Yıldırım, "Sıramız geldi, aşımızı vurulduk. Ne zaman olacağız diye bekliyorduk, korkuyorduk." diye konuştu.

            Yıldırım, torunun da hekim olduğunu ve kendisini aşıya teşvik ettiğini vurgulayarak, eşinin de aşı yaptırdığını söyledi.

            Aşının ilk dozunu olan Nurettin Akkuş ise Mamak ilçesinden geldiğini anlatarak, "Allah hepinizden razı olsun. Çok sevindim, çok memnun oldum. Allah, hayırlı uğurlu eylesin." ifadelerini kullandı.

            Akkuş, kendi yaş grubundakilere de seslenerek, "Herkes gelsin, olsunlar aşılarını. Çok iyi olur, memnun olurlar inşallah. Ben aşı olmayı tercih ediyorum. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin, aşılanma hayırlı uğurlu olsun." dedi.

            AŞILAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?
            Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

            Belirlenen takvime göre, birinci aşamanın A grubunda, sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

            Birinci aşamanın B grubunda, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

            İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.


            BU SEKTÖRLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR:
            "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

            Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

            Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

            Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan, sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarındakilere aşı uygulanacak.

            Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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            Haberler Dünya Almanya'da aşılama süreci çöktü! Sağlık Bakanına böyle seslendiler: "Yalvarıyoruz aşılarımızı vurun"