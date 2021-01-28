Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ABD Başkanı Biden’ın yönetiminde 3 Türk kadın görev aldı

    ABD Başkanı ’ın yönetiminde 3 Türk kadın görev aldı. 'de de sevinçle karşılanan bu atamalarda görev alan gurbetçilerimiz için, "Biden'ın Türk melekleri" yorumu yapıldı.

    Biden’ın Türk melekleri
    ABD'de eğitim gören ve başarılarıyla göz dolduran 3 Türk kadını, Joe Biden yönetiminde görev almayı başardı. Biden, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, bir bir ekibini açıkladı.

    Buna göre Hazine Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü görevine atandı. Başarılı hukukçu ise Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri oldu. Naz Durakoğlu ise Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak göreve başladı.

    'de de sevinçle karşılanan bu atamalarda görev alan gurbetçilerimiz için, "Biden'ın Türk melekleri" yorumu yapıldı.



    1- Naz Durakoğlu
    ABD Dışişleri Bakanlığı'na tarihinde en üst düzey göreve getirilen Türk oldu.



    2- Özlem Güzelsu
    'da avukatlık yapıyordu.



    3-Didem Nişancı
    Hazine Bakanı Yellen'a özel kalem müdürü oldu.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD Başkanı Biden’ın yönetiminde 3 Türk kadın görev aldı