ABD Başkanı Biden’ın yönetiminde 3 Türk kadın görev aldı

ABD'de eğitim gören ve başarılarıyla göz dolduran 3 Türk kadını, Joe Biden yönetiminde görev almayı başardı. Biden, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, bir bir ekibini açıkladı.
Buna göre Hazine Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı atandı. Başarılı hukukçu Özge Güzelsu ise Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri oldu. Naz Durakoğlu ise Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak göreve başladı.
Türkiye'de de sevinçle karşılanan bu atamalarda görev alan gurbetçilerimiz için, "Biden'ın Türk melekleri" yorumu yapıldı.
1- Naz Durakoğlu
ABD Dışişleri Bakanlığı'na tarihinde en üst düzey göreve getirilen Türk oldu.
2- Özlem Güzelsu
California'da avukatlık yapıyordu.
3-Didem Nişancı
Hazine Bakanı Yellen'a özel kalem müdürü oldu.
Buna göre Hazine Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı atandı. Başarılı hukukçu Özge Güzelsu ise Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri oldu. Naz Durakoğlu ise Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak göreve başladı.
Türkiye'de de sevinçle karşılanan bu atamalarda görev alan gurbetçilerimiz için, "Biden'ın Türk melekleri" yorumu yapıldı.
1- Naz Durakoğlu
ABD Dışişleri Bakanlığı'na tarihinde en üst düzey göreve getirilen Türk oldu.
2- Özlem Güzelsu
California'da avukatlık yapıyordu.
3-Didem Nişancı
Hazine Bakanı Yellen'a özel kalem müdürü oldu.