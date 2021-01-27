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    • 27.01.2021 07:09
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    • 27.01.2021 07:09
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    SON DAKİKA: basınından bomba korona iddiası: Kovid-19 aşısı yapılan beyazların oranı siyahi ve Latinlerin iki katı

    Son dakika haberine göre, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için devam eden aşı çalışmalarında, beyaz Amerikalıların aşılanma sayısının siyahi ve Latinlere göre çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

    AA
    ABD'de bomba iddia! Siyahi ve Latinlerin iki katı

    Amerikan CNN televizyonunun yaptığı çalışma sonucu ortaya çıkan raporda, "Aşı kapsamına alınan beyazlarının oranı, siyahi ve Latinlere göre iki kat daha fazla." ifadesi yer aldı.

    'nin 14 eyaletini kapsayan çalışmada, beyazların aşılanma oranı yüzde 4'ün üzerinde tespit edilirken siyahilerin yüzde 1,9'da, Latin nüfusun ise yüzde 1,8'de kaldığı ortaya çıktı.

    BAZI EYALETLERDE AŞILANMA SAYISI ÖLÜM ORANINDAN DAHA DÜŞÜK
    CNN'in araştırmasında, beyazlar ile diğer grupların aşılanma oranları arasında bazı eyaletlerde çok daha büyük fark olduğu belirtildi.

    eyaletinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 13'ünü teşkil eden siyahi vatandaşların aşılanma oranının yüzde 3'te kaldığı bilgisi aktarıldı.

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, siyahi ve Latin Amerikalıların beyazlara göre Kovid-19'dan ölme oranının 3 kat, hastaneye kaldırılma oranının ise 4 kat daha fazla olduğu daha önce paylaşılan istatistiklerde ortaya çıkmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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