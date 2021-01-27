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    • 27.01.2021 18:33
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    taraftarları 'nin doğusunda YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi

    'nin doğusundaki kentinde destekçileri, YPG/PKK'yı protesto etti. Son zamanlarda Esed rejimi ile terör örgütü arasındaki anlaşmazlık gittikçe derinleşiyor.

    AA
    Esed rejimiyle terör örgütü YPG/PKK arasında gerilim

    Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında bir ayı aşkın süredir yaşanan gerilim, tırmanmaya devam ediyor.

    ESED REJİMİNE AİT BÖLGEYİ KUŞATMA ALTINA ALDI

    Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke il merkezinde Esed rejimine ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına alması ve gıda maddelerinin girişini durdurmasına rejim taraftarları tepki gösterdi.

    Haseke il merkezinde toplanan onlarca rejim taraftarı, YPG/PKK karşıtı slogan atarak gösteri yaptı.

    TERÖRİSTLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

    YPG/PKK unsurları, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

    Silah seslerinin duyulmasının ardından göstericiler kaçışarak dağıldı.

    Terör örgütü YPG/PKK dün kuşatma altına aldığı Esed rejimi askerlerinin bulunduğu askeri bölgeye gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellemişti.

    Örgüt unsurları, Esed rejimi askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunmuştu.

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