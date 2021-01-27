Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında bir ayı aşkın süredir yaşanan gerilim, tırmanmaya devam ediyor.

ESED REJİMİNE AİT BÖLGEYİ KUŞATMA ALTINA ALDI

Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke il merkezinde Esed rejimine ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına alması ve gıda maddelerinin girişini durdurmasına rejim taraftarları tepki gösterdi.