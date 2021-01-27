Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 101 milyonu geçti





ABD VAKA SAYISINDA ZİRVEDE

ABD, 26 milyon 37 bin 621 vaka ve 436 bin 350 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında ABD'yi, 10 milyon 690 bin 279 ile Hindistan, 8 milyon 936 bin 590 ile Brezilya, 3 milyon 774 bin 672 ile Rusya, 3 milyon 715 bin 54 ile İngiltere, 3 milyon 79 bin 943 ile Fransa, 2 milyon 733 bin 729 ile İspanya, 2 milyon 501 bin 147 ile İtalya, 2 milyon 442 bin 350 ile Türkiye, 2 milyon 166 bin 763 ile Almanya, 2 milyon 41 bin 352 ile Kolombiya, 1 milyon 885 bin 210 ile Arjantin, 1 milyon 778 bin 905 ile Meksika, 1 milyon 489 bin 512 ile Polonya, 1 milyon 423 bin 578 ile Güney Afrika, 1 milyon 392 bin 314 ile İran, 1 milyon 200 bin 883 ile Ukrayna ve 1 milyon 107 bin 239 ile Peru izledi.