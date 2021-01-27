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    • 27.01.2021 15:41
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    Biden yönetimindeki ABD'nin 3 önemli bakanlığında 3 Türk kadın: oğlu, ve 'ya yeni görev

    Son dakika haberi... geçen hafta yemin ederek görevine başladı. Biden yönetimindeki ABD'de Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na üst düzey pozisyonlara Türk kadınlar getirildi. ve 'nun ardından oğlu ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı oldu.

    ABD'nin 3 önemli bakanlığında 3 Türk kadın

    Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta yemin ederek görevine başladı. Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD'de üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapılıyor.

    ABD'de üç Türk kadına önemli görevler verildi. Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarında Türk kadınlar yönetici pozisyonlarına getirildi.

    Yeni görevi en son açıklanan isim ise oğlu oldu.



    Didem Nişancı, Özge Güzelsu, Naz Durakoğlu (Soldan sağa)

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: NAZ DURAKOĞLU
    ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. döneminde de Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu müsteşarın Başdanışmanı olan Durakoğlu, Rutgers Üniversitesi'nde lisans ve Deniz Savaşı okulunda master yaptı.

    SAVUNMA BAKANLIĞI: ÖZGE GÜZELSU
    Joe Biden yönetimine seçilen 2'nci Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan oldu. California'da avukatlık yapan, önceden Senato Askeri Komitesi'nde çalışan Özge Güzelsu, Türkiye'ye karşı Kürt gruplara destek veren görüşleriyle bilinen ülkenin ilk siyahi Amerikalı Bakanı emekli general 'in yönetimi altında Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak. Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde eğitim gördü.

    HAZİNE BAKANLIĞI: DİDEM NİŞANCI
    ABD'nin Hazine Bakanı oldu. Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı eşlik edecek. Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.

    Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

    ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

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    Haberler Dünya Biden yönetimindeki ABD'nin 3 önemli bakanlığında 3 Türk kadın: Naz Durakoğlu, Özge Güzelsu ve Didem Nişancı'ya yeni görev