Başkan Joe Biden, eşi Jill ile Beyaz Saray'a yerleşti. Yanında, Alman kurdu köpekleri Şampiyon ve Binbaşı'yı da getirdi. First Dog ismiyle Instagram hesaplarının bile bulunduğu iki köpek, hikayeleriyle de gönülleri fethetti.
Biden çiftinin barınaktan sahiplendiği iki Alman kurdu, diğer hayvanlar için yardım kampanyası düzenledi. Dünyanın dört bir yanından kampanyaya 200 bin dolar bağış geldi.
PARAMPARÇA
Joe Biden'ın köpekleri Şampiyon ve Binbaşı Beyaz Saray'a yerleşti. Eski başkan Trump'ın oyuncağını paramparça etti!
CİNSİ: ALMAN KURDU
CİNSİYETİ: ERKEK
YAŞI: 3
CİNSİ: ALMAN KURDU
CİNSİYETİ: ERKEK
YAŞI: 12
Biden çiftinin barınaktan sahiplendiği iki Alman kurdu, diğer hayvanlar için yardım kampanyası düzenledi. Dünyanın dört bir yanından kampanyaya 200 bin dolar bağış geldi.
PARAMPARÇA
Joe Biden'ın köpekleri Şampiyon ve Binbaşı Beyaz Saray'a yerleşti. Eski başkan Trump'ın oyuncağını paramparça etti!
CİNSİ: ALMAN KURDU
CİNSİYETİ: ERKEK
YAŞI: 3
CİNSİ: ALMAN KURDU
CİNSİYETİ: ERKEK
YAŞI: 12