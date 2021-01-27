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    Başkanı 'ın köpeklerinin ilk icraatı Trump oyuncağını parçalamak oldu

    ’nin 46. başkanı , Alman çoban köpeği şampiyon ve Binbaşı’yı yanına aldı! 'e giriş yaptı. Köpeklerin ilk icraatı ise Trump oyuncağını parçalamaktı!

    Vay Joe’nına!
    Başkan , eşi ile 'a yerleşti. Yanında, köpekleri Şampiyon ve Binbaşı'yı da getirdi. First Dog ismiyle Instagram hesaplarının bile bulunduğu iki köpek, hikayeleriyle de gönülleri fethetti.



    Biden çiftinin barınaktan sahiplendiği iki Alman kurdu, diğer hayvanlar için yardım kampanyası düzenledi. Dünyanın dört bir yanından kampanyaya 200 bin dolar bağış geldi.



    PARAMPARÇA
    Joe Biden'ın köpekleri Şampiyon ve Binbaşı Beyaz Saray'a yerleşti. Eski başkan Trump'ın oyuncağını paramparça etti!






    CİNSİ: ALMAN KURDU

    CİNSİYETİ: ERKEK

    YAŞI: 3







    CİNSİ: ALMAN KURDU

    CİNSİYETİ: ERKEK

    YAŞI: 12

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    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeklerinin ilk icraatı Trump oyuncağını parçalamak oldu