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    • 26.01.2021 21:58
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    Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ı arayarak tebrik etti

    Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti.

    AA
    Putin, Biden'ı aradı!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti. Öte yandan Biden, göreve gelmesinin ardından ilk kez Putin ile telefonda görüştü.

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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ı arayarak tebrik etti