Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ı arayarak tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti. Öte yandan Biden, göreve gelmesinin ardından ilk kez Putin ile telefonda görüştü.



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