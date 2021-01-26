DÜN İSTİFA SİNYALİ GELMİŞTİ

Ülkede 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde yeni bir evreye girildi.

Dün İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlar kurulunun sabah toplanacağı belirtilerek, "Başbakan Giuseppe Conte, istifa etmek için Cumhurbaşkanlığına gitme isteğini bakanlarına açıklayacak. Başbakan Conte, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşecek." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Italia Viva partisinin koalisyondan ayrılması sonrasında Senato'daki çoğunluğu riske giren Conte'nin, Adalet Bakanı Alfonso Bonafede için Senato'da yapılacak oylamada hükümetinin azınlıkta kalma ihtimalinin belirmesi üzerine istifayı gündeme aldığı belirtildi.

Conte'nin kendi liderliğinde parlamentoda daha sağlam bir koalisyon kurulması ve bu konuda istişareleri Cumhurbaşkanının yapabilmesi için istifa edeceği belirtilmişti.

Salgın kriziyle mücadele eden İtalya'nın bir de siyasi kriz yaşamaması için yılbaşından beri hükümet üstündeki belirsizliğin bir an önce kalkmasına dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yarın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.