Ulusal Coğrafi Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, yerel saatle 22.36'da (TSİ 00.36) kaydedilen Granada'nın Santa Fe ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Bölge halkında paniğe neden olan depremin ardından 4 ve 4,2 büyüklüğüne de varan çok sayıda artça sarsıntı meydana geldi.

EN KISA ZAMANDA NORMALE DÖNÜLECEĞİNE GÜVENİYORUZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece meydana gelen bazı depremler Granada'yı salladı. Binlerce insanın endişelerini ben de paylaşıyorum. Şu an sakin olmak ve acil yardım ekiplerinin çağrılarını dikkate almak gerekir. En kısa zamanda normale dönüleceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Endülüs özerk yönetim hükümeti, şimdiye kadar can ve mal kaybı tespit edilmeyen depremlerden dolayı ön alarm durumuna geçtiğini duyurdu.

Özerk yönetimin hükümet başkanı Juanma Moreno, resmi Twitter hesabından, "Bugünlerde Granada bölgesinde sarsıntılar durmuyor ve bu gece birkaç artçı sarsıntı meydana geldi. Bazıları Malaga'da da hissedildi. Olası gelişmelere karşı tetikteyiz." mesajını paylaştı.

ÇITIRTIYI DUYUNCA KENDİMİ SOKAĞA ATTIM

Granada'da yaşayan Türk vatandaşı Filinta Kanmaz da yaptığı açıklamada, "Granada'da 6. katta oturuyorum. İlk depremde kapı kirişlerinin oynadığını gördüm. Sonra burada yaşayan diğer Türk arkadaşlarımla telefonda konuşurken art arda depremler oldu. 3. depremden sonra duvarlardaki çıtırtıyı duyunca kendimi sokağa attım." şeklinde konuştu.

Endülüs bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı saat 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyleyen Kanmaz, şöyle devam etti:

"Depremlerin ardından çoluk çocuk herkes sokağa çıktı. Parklar ana baba günü. Ama ilk anlardaki panik tabii bitti. Battaniyelerini kapıp sokağa çıkan çok kişi olsa da parklardaki kalabalık yavaş yavaş azalıyor. Ben arabada beklemeye devam ediyorum."

Kanmaz, sokakta ailesiyle arabanın içinde bekleyen yaşlı bir İspanyol ile sohbetini de "Granada'da 1950'li yıllarda ve 1988'de benzer depremler olduğunu ama bu kadar büyüklükte art arda depremin ilk defa olduğunu söyledi." diye anlattı.

SON DEPREMLER KANDİLLİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.27 05:58:34 37.8595 26.7790 21.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.27 04:56:56 39.8465 41.7565 18.2 -.- 0.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2021.01.27 03:15:02 38.2667 42.7225 2.9 -.- 2.0 -.- DALDERE-GEVAS (VAN) İlksel

2021.01.27 02:41:16 37.7503 36.2582 2.6 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.01.27 02:16:34 39.0118 41.7940 5.3 -.- 1.6 -.- ALAGUN-(MUS) İlksel

2021.01.27 01:20:49 41.6645 28.1935 2.1 -.- 1.8 -.- KIYIKOY-VIZE (KIRKLARELI) İlksel

2021.01.26 23:34:02 38.4417 39.2625 9.4 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.26 21:43:07 37.8752 26.9650 12.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.26 21:41:42 38.8647 43.4697 13.2 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2021.01.26 21:03:11 36.4232 41.0043 1.4 -.- 2.8 2.7 SURIYE İlksel

2021.01.26 19:36:27 38.1905 38.7342 1.4 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.01.26 19:10:43 38.6708 30.4892 14.4 -.- 2.5 -.- BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.01.26 19:00:09 38.6365 39.7493 9.9 -.- 2.1 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2021.01.26 17:45:22 36.3788 38.7705 17.1 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel

2021.01.26 17:15:07 38.0720 27.5173 11.7 -.- 2.1 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel

2021.01.26 16:29:46 37.8472 26.7440 8.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.26 15:48:42 36.9732 34.4810 5.9 -.- 3.4 3.2 YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

2021.01.26 15:15:17 40.2643 29.1595 0.0 -.- 1.4 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel

2021.01.26 14:17:43 36.2405 41.0890 38.3 -.- 5.4 5.3 SURIYE İlksel