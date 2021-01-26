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    • 27.01.2021 00:43
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    Putin, () anlaşmasının uzatılması kararını Duma'ya iletti

    Başkanı , 'nın () uzatılması kararını parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu. İşte detaylar...

    İHA
    Putin'den yeni stratejik silah hamlesi

    Rusya ile ABD arasında görüşmeleri devam eden Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni adım geldi. Putin tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulan öneriye göre New START anlaşmasının 5 yıl süreyle 5 Şubat 2026 tarihine kadar uzatılması öngörülüyor.

    5 Şubat 2011 tarihinde imzalanan ve önümüzdeki 5 Şubat'ta sonlanacak olan anlaşmanın uzatılması yönünde Putin ile ABD Başkanı Joe Biden karşılıklı olarak olumlu görüş bildirmişlerdi.

    BIDEN-PUTİN ARASINDAKİ İLK TELEFON GÖRÜŞMESİNDE DE ELE ALINDI

    Kremlin ve Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamalarda, iki liderin New START anlaşmasını ele aldığı aktarılmıştı.
    Öte yandan New START, ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma özelliğini taşıyor.

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