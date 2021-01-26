ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 20 Amerikan doları banknotun tasarımını güncellemek için harekete geçiyor. 20 dolarlık banknotun üstünde bulunan ABD'nin 7'inci başkanı Andrew Jackson'un resmi yerine kölelik karşıtı Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tubman'in resmiyle değiştirilmesi gündeme geldi. Beyaz Saray basını sekreter Jen Psaki dün basına yaptığı açıklamada "Banknotlarımızın, paramızın ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir, Harriet Tubman'ın yeni 20 dolarlık banknotu süsleyen imajı kesinlikle bunu yansıtacaktır" dedi.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamayla, ABD'de kullanımda olan 20 dolarlık banknotun tasarımını güncelleyerek yeni banknotta Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tubman'in resminin konulması için çalışmaya başlandığının sinyali verdi. Tubman, ABD'de 19'uncu yüzyılda köleliğe karşı ve ırklar arası eşit haklar sosyal reformu için savaşan bir aktivist olarak tanınıyor.

İLK OBAMA ZAMANINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD'nin 20 dolarlık banknotunun yeniden tasarlanma teklifi, ilk olarak eski başkan Barack Obama yönetimi tarafından ortaya atıldı ve daha sonra Trump yönetimi sırasında teklifini ertelendi. Biden yönetimi, konuyu yeniden gündeme getirdi. Beyaz Saray basını sekreter Jen Psaki dün basına yaptığı açıklamada , "Banknotlarımızın, paramızın ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir, Harriet Tubman'ın yeni 20 dolarlık banknotu süsleyen imajı kesinlikle bunu yansıtacaktır" dedi. Hali hazırda 20 dolarlık banknotta ABD'nin yedinci başkanı Andrew Jackson yer alıyor.

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HARRIET TUBMAN KİMDİR?

Köle olarak doğan Tubman, 1849 senesinde kölelikten kaçarak Pensilvanya, Philadelphia'ya gitmiştir. Daha sonra Maryland'e tekrar dönerek ailesini de kölelikten kurtarmıştır. "Yeraltı Demiryolu" (Underground Railroad) adını verdiği gizli yollar ve güvenli evleri tesis etmiş ve kölelik karşıtı ağı kurarak eylemlerine devam etmiştir. On üç sefer ile toplamda yetmiş köleyi ve aileyi kölelikten kurtarmıştır. Kölelik karşıtı liderlerden John Brown'a da yardım etmiş ve Harpers Ferry'ye yapacağı baskın için adam toplamasını sağlamıştır. Amerikan İç Savaşı sonrasında kadın hakları konusunda eylemlere ağırlık vermiştir. Kadınlara oy hakkı verilmesini savunan ve Süfrajet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Harriet Tubman 1913'te öldükten sonra Amerikan toplumu için cesaret ve özgürlüğün sembol isimlerinden biri olmuştur. 20 Nisan 2016'da Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, $20'lık banknotlara Başkan Andrew Jackson'ınki yerine Harriet Tubman'ın portresinin konacağını açıklamıştır.