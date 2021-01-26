Oğlunun çok özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu ve İsveç'in silahlı kuvvetlerinde görev yaptığını anlatan Arda, "Oğlum Stockholm'de kayboldu. 3 ay önce bir spor salonunda antrenman yaptıktan sonra salondan çıkış görüntüleri mobese kameralarına yansımış. Ondan sonra nereye gittiği, ne olduğu ile ilgili hiçbir görüntü ve bilgi yok." dedi.