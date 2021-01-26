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    • 26.01.2021 22:17
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    • 26.01.2021 22:17
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    'nin ilk kadın Hazine Bakanı yemin ederek göreve başladı: Özel kalem müdürü Türk asılllı

    Başkanı 'ın Hazine Bakanı adayı , 'dan aldığı onayın ardından yemin ederek görevine başladı. Öte yandan Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı eşlik edecek.

    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen göreve başladı

    dan yapılan açıklamada, Yellen'in, Başkan Yardımcısı 'in eşliğinde 78'inci Hazine Bakanı olarak yemin ettiği bildirildi.

    Görevine başlayan Yellen, 231 yıllık tarihinde ilk kadın bakanı olarak tarihe geçti.

    su, Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski Merkez Bankası () Başkanı 'e dün onay vermişti.

    84 EVET 15 HAYIR OYU ALDI
    Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullanmıştı.

    Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te de Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı 'ın Yellen'i yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de atanmıştı.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TÜRK ASILLI
    Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı eşlik edecek.

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    Haberler Dünya ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Janet Yellen yemin ederek göreve başladı: Özel kalem müdürü Türk asılllı