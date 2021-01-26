Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.01.2021 01:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 01:50
    ABONE OL

    Başkanı ile Stoltenberg görüşmesinde transatlantik savunmasına taahhüdünü vurguladı

    Başkanı ,  ile telefon görüşmesi yaparak ülkesinin transatlantik savunmasına taahhüdünü ve ittifakın toplu güvenliğine olan bağlılığını teyit etti. Stoltenberg ve , , , , uluslararası terörizm ve Çin'in yükselişi gibi konuları ele alarak, savunma harcamalarındaki artış ivmesinin korunmasında mutabık kaldı.

    AA
    Biden'dan NATO'ya transatlantik taahhüdü

    Biden'ın başkan olmasından sonra Stoltenberg ile yaptığı ilk görüşmeye ilişkin Beyaz Saray ve NATO'dan açıklamalar yapıldı.

    BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

    Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden görüşmede Afganistan, Irak ve Rusya gibi ortak güvenlik meselelerinde müttefiklerle birlikte çalışma niyetini dile getirdi.

    Biden, NATO anlaşmasının 5. maddesi gereği ABD'nin ittifakın toplu savunmasına olan bağlılığını ve transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesine olan taahhüdünü vurguladı.

    NATO SAVUNMALARIN ARTACAĞI KONUSUNDA BIDEN İLE MUTABIK

    NATO açıklamasında ise Biden'ın göreve gelmesinin Amerikan demokrasisinin gücünün sağlam bir göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre Stoltenberg, Biden'ın ittifakı merkeze almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, zorlukların üstesinden birlikte gelinebileceğini vurguladı.

    Stoltenberg ve Biden, Afganistan, Irak, Rusya, uluslararası terörizm ve Çin'in yükselişi gibi konuları ele alarak, savunma harcamalarındaki artış ivmesinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

    İki lider, bu yıl Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesine hazırlanmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde transatlantik savunmasına taahhüdünü vurguladı