Biden, NATO anlaşmasının 5. maddesi gereği ABD'nin ittifakın toplu savunmasına olan bağlılığını ve transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesine olan taahhüdünü vurguladı.

NATO SAVUNMALARIN ARTACAĞI KONUSUNDA BIDEN İLE MUTABIK

NATO açıklamasında ise Biden'ın göreve gelmesinin Amerikan demokrasisinin gücünün sağlam bir göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre Stoltenberg, Biden'ın ittifakı merkeze almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, zorlukların üstesinden birlikte gelinebileceğini vurguladı.

Stoltenberg ve Biden, Afganistan, Irak, Rusya, uluslararası terörizm ve Çin'in yükselişi gibi konuları ele alarak, savunma harcamalarındaki artış ivmesinin korunmasının önemine vurgu yaptı.