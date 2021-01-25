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    • Dünya
    • 25.01.2021 18:59
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    • 25.01.2021 18:59
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    Türkiye'den Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısına sert tepki: Menfur saldırıyı kınıyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak'ta düzenlenen ve 6 Malili askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayarak, taziye mesajı yayımladı.

    Türkiye'den Mali'deki saldırıya kınama!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak'ta düzenlenen terör saldırılarında 6 Malili askerin hayatını kaybetmesi ve birçok güvenlik görevlisinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    "MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ"
    Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİNDE
    Boulkessi ve Mondoro askeri üsleri zaman zaman terör örgütlerinin hedefi oluyor.

    Mart 2020'de Mondoro'daki terör saldırısında 5 asker hayatını kaybetmişti.

    Söz konusu 2 askeri üssü hedef alan 2018'deki eş zamanlı saldırıda ise 40 asker yaşamını yitirmişti.

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    Haberler Dünya Türkiye'den Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısına sert tepki: Menfur saldırıyı kınıyoruz