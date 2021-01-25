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    • Dünya
    • 25.01.2021 22:38
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    • 25.01.2021 22:38
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    'da yaklaşık 1000 alim daha güvenli bir ülke için dua etti

    ülkesi 'da yaklaşık 1000 alim, ülkenin daha güvenli olması için dua etti. Nijerya Devlet Başkanı 'ye çağrı yapan alimler, 2023'teki görev süresinin sona ermesinden önce ülkedeki güvenlik sorunlarının çözülmesini istedi.

    AA
    Nijeryalı alimler güvenli bir ülke için dua etti

    Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki en büyük eyalet 'da bir araya gelen alimler, genelinde yaşanan adam kaçırma, soygun ve etnik çatışmalardan rahatsız olduklarını açıkladı.

    Alimler, artan güvenlik sorunlarının çözülmesi için topluca dua etti.

    BUHARİ'YE ÇAĞRI YAPTILAR
    Nijerya Devlet Başkanı 'ye de çağrı yapan yaklaşık 1000 alim, 2023'teki görev süresinin sona ermesinden önce ülkedeki güvenlik sorunlarının çözülmesini istedi.

    ÜLKE GÜVENLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
    kıyısındaki ülkesi Nijerya'da, Boko Haram terör örgütünün yanı sıra silahlı çeteler, korsanlar ve çoban-çiftçi çatışması ülke güvenliğini olumsuz etkiliyor.

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