Mary Trump, amcası Donald Trump'ın 'ABD'ye verdiği zararlar nedeniyle' kendisine olumsuz çağrışım yapan soyadını değiştirmek istediğini belirtti. Bu olumsuz çağrışımdan Melenia Trump'ın geleceğinin etkileneceğini ileri süren Mary Trump, amcasının ABD'ye verdiği zararlarının birçoğunun onarılamaz olduğunu da söyledi.

BOŞANIRSA 50 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ALACAK

Öte yandan, üç çocuğunun annesi Ivana Trump'tan boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatı ödeyen Donald Trump'ın, Melania Trump'tan boşanması halinde 50 milyon dolar vermesi gerekeceği iddia edildi. Trump aynı zamanda çocukları Donald Jr, Eric ve Ivanka için Ivana Trump'a yıllık ortalama 650 bin dolar ödemişti.