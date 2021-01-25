Libya açıklarında en az 17 göçmen yaşamını yitirdi

Örgütün, kıyıya çıkarılan göçmenlerin ifadelerinden aktardığına göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 17 düzensiz göçmen botlarının batması sonucu hayatını kaybetti.

Öte yandan IOM verilerine göre, 19-25 Ocak arasında, denizde yakalanan veya kurtarılan 452 göçmen Libya'ya geri döndürüldü.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.