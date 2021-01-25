Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.01.2021 19:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 19:54
    ABONE OL

    Libya açıklarında en az 17 göçmen yaşamını yitirdi

    Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi, Orta Akdeniz'de Libya açıklarında botu batan en az 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. Son bir haftada 452 göçmen kurtarılarak veya yakalanarak Libya'ya geri döndürüldü.

    AA
    Libya açıklarında en az 17 göçmen öldü

    IOM Libya Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus sahil güvenlik ekipleri tarafından 82 göçmenin Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

    Örgütün, kıyıya çıkarılan göçmenlerin ifadelerinden aktardığına göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 17 düzensiz göçmen botlarının batması sonucu hayatını kaybetti.

    Öte yandan IOM verilerine göre, 19-25 Ocak arasında, denizde yakalanan veya kurtarılan 452 göçmen Libya'ya geri döndürüldü.

    Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Libya açıklarında en az 17 göçmen yaşamını yitirdi