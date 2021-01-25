



İKİ KOMUŞU ÜLKE İYİ BİR İŞ BİRLİĞİ SERGİLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye ve Bulgaristan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iki komşu ülke olarak çok iyi ve örnek gösterilebilecek bir iş birliği sergiledi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Boyana Resmi Konutu'nda düzenlenen "Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm Komitesi 3. Oturumu"na katıldı.

Ersoy, oturum sonrasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın Kovid-19 salgını döneminde iki komşu ülke olarak çok iyi ve örnek gösterilebilecek bir iş birliği sergilediğini söyledi.