EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA OLDU

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 173 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 256 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 649 binden fazla vakayla Florida izliyor.