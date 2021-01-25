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    • 25.01.2021 18:17
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    ölümleri durduramıyor! ten ölenlerin sayısı 429 bini aştı

    Son dakika haberi... 'de ölümleri hızla artıyor. Ölü sayısı son 24 saatte 1854 artarak 429 bin 511'e yükselirken virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 134 bin 220 artışla 25 milyon 705 bin 299'a çıktı.

    AA
    ABD ölümleri durduramıyor

    ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

    VAKA SAYISI 25 MİLYON 705 BİN 299'A YÜKSELDİ
    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 134 bin 220 artışla 25 milyon 705 bin 299'a çıktı.

    ÖLÜ SAYISI 429 BİNİ AŞTI
    Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1854 artarak 429 bin 511'e ulaştı.

    Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 410 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 299 milyon 84 bini geçti.

    EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA OLDU
    Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 173 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 256 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 649 binden fazla vakayla Florida izliyor.

        Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 388 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

        Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 672 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 844 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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