Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası dönemi boyunca ABD'nin kendi başat sorunlarına odaklı bir söylemi ve ciddi maliyetler üreten küresel operasyonlarının sorgulanması ve revize edilmesi yolunda bir politika benimsediğini hatırlattı.
Trump'ın bu politikasının ABD dış politikasında yüksek seviyelerdeki askeri harcama, dünya çapında büyük bir üs ağına, küresel askeri müdahale tutkusu ve tahripkar/yıkıcı bir silah endüstrisine dayalı ana hattan vazgeçebilmesinin karşısında gerçekçi durmadığını dile getiren Babacan, "Nitekim öyle olmadı da. Yani, ilk dönemlerde çokça dillendirilenin aksine, içe kapanan bir ABD değil, mevcut hegemonyasını muhafaza edip yeniden pozisyonlandırmak adına küresel düzeyde hamleler yapan bir ABD olduğu pekala söylenebilir Trump dönemi için. Trump, ABD'nin hegamonik siyasetini paraya tahvil ederek artık açık bedeller karşılığında bu taahhütleri sürdüreceğini deklare eden bir yol izledi." diye konuştu.
Trump'ın ABD'nin kendisinden önceki dış siyasetini büyük ölçüde devam ettirdiğini aktaran Babacan, şöyle devam etti:
"Nükleer silah modernizasyonu programına trilyonlarca dolar aktarmayı programına alan, Rusya'ya karşı 'Avrupa Güvencesi İnisiyatifi' kapsamında Doğu Avrupa'ya binlerce asker gönderen, toplamda 170 bin askerinin denizaşırı görevlerde bulunduğu, NATO'ya dair tüm operasyonel eleştirileri bir yana, görev süresince NATO'nun birliği ve güvenlik hassasiyetlerinin başat aktörü olmayı sürdürerek kuruma kaynak artırmaya devam eden, Polonya'da daimi bir askeri üs için müzakereler yürüten, Asya-Pasifik'te Çin'e karşı blok inşası kapsamında Tayvan, Japonya ve Güney Kore ile ilişkileri derinleştiren ve Çin'in ısrarlı ikazlarına karşın Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasının seyrüsefer devriyelerini artırırken bir yandan da tek taraflı ithalat vergisi koyan, Afganistan ve Suriye'den asker çekme söylemine karşın her iki ülkedeki askeri varlığını ileri adımlarla tahkim ettiren, İran'a karşı Orta Doğu'da politik-mezhepsel bir blok kurarak sistematik çevreleme politikası inşa eden, Yemen'de Suudi önderliğindeki savaşa ABD'yi suç ortağı yapan Obama politikalarını kaldığı yerden devam ettiren, hatta bu başlık ve Kaşıkçı cinayetine ilişkin takınılan tutum da dahil olmak üzere Riyad ile olan bağlamın kapsamını genişleten bir politikalar bütünü, Trump döneminin küresel siyaset fotoğrafında ilk göze çarpanlar."