Trump'ın ABD'nin kendisinden önceki dış siyasetini büyük ölçüde devam ettirdiğini aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Nükleer silah modernizasyonu programına trilyonlarca dolar aktarmayı programına alan, Rusya'ya karşı 'Avrupa Güvencesi İnisiyatifi' kapsamında Doğu Avrupa'ya binlerce asker gönderen, toplamda 170 bin askerinin denizaşırı görevlerde bulunduğu, NATO'ya dair tüm operasyonel eleştirileri bir yana, görev süresince NATO'nun birliği ve güvenlik hassasiyetlerinin başat aktörü olmayı sürdürerek kuruma kaynak artırmaya devam eden, Polonya'da daimi bir askeri üs için müzakereler yürüten, Asya-Pasifik'te Çin'e karşı blok inşası kapsamında Tayvan, Japonya ve Güney Kore ile ilişkileri derinleştiren ve Çin'in ısrarlı ikazlarına karşın Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasının seyrüsefer devriyelerini artırırken bir yandan da tek taraflı ithalat vergisi koyan, Afganistan ve Suriye'den asker çekme söylemine karşın her iki ülkedeki askeri varlığını ileri adımlarla tahkim ettiren, İran'a karşı Orta Doğu'da politik-mezhepsel bir blok kurarak sistematik çevreleme politikası inşa eden, Yemen'de Suudi önderliğindeki savaşa ABD'yi suç ortağı yapan Obama politikalarını kaldığı yerden devam ettiren, hatta bu başlık ve Kaşıkçı cinayetine ilişkin takınılan tutum da dahil olmak üzere Riyad ile olan bağlamın kapsamını genişleten bir politikalar bütünü, Trump döneminin küresel siyaset fotoğrafında ilk göze çarpanlar."