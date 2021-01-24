Türkiye’nin Arnavutluk’ta yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına başlandı

150 YATAK KAPASİTELİ

Türkiye'nin Arnavutluk'a armağanı olan hastane, 3 bin metrekaresi kapalı olan olmak üzere toplam 5 bin metrekarelik alana sahip olacak. Hastanenin 150 yatak kapasiteli olması planlanıyor. Ülkenin güneyinde pilot proje olarak yapılmakta olan hastane, bir süre Türk yöneticiler ve doktorlar tarafından yönetilmesi bekleniyor.