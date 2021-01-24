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    • Dünya
    • 24.01.2021 21:48
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    • 24.01.2021 21:52
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    ’nin ’ta yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına başlandı

    Başbakanı ’nın 6 Ocak’ta ’ye yaptığı ziyaret sırasında Başkan Erdoğan’ın yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına başlandı. Başkan Erdoğan, Rama ile görüşmesinde "150 odalı olacağı için '3 ay' dedik, bu leblebi çekirdek." ifadelerini kullanmıştı.

    İHA
    takvim.com.tr
    Türkiye’nin Arnavutluk’ta yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına başlandı

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına Fier şehrinde başlandı.

    Elektrik, su, bağlantı yolları ve arsa kamulaştırılma işlemlerin ardından YDA Group, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Kısa bir süre içinde ofisleri açan şirketin bölgede ağır iş makinalarını çalıştırmaya başladığı görüldü.

    BİN 200 KİŞİ ÇALIŞACAK
    İlerleyen günlerde çalışmanın hızlanacağı şantiyede, çalışan sayısının bin 200'e kadar çıkması bekleniyor.

        150 YATAK KAPASİTELİ
        Türkiye'nin Arnavutluk'a armağanı olan hastane, 3 bin metrekaresi kapalı olan olmak üzere toplam 5 bin metrekarelik alana sahip olacak. Hastanenin 150 yatak kapasiteli olması planlanıyor. Ülkenin güneyinde pilot proje olarak yapılmakta olan hastane, bir süre Türk yöneticiler ve doktorlar tarafından yönetilmesi bekleniyor.

        3 AYDA BİTECEK
        Çalışmaları yakından görmek üzere geçtiğimiz hafta inşaat alanını gezen Başbakan Rama, bu projenin 3 ay gibi kısa bir süre içinde biteceğini, projede de bin 200 kişinin 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde çalışacağını duyurmuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN BİZİM İÇİN 'LEBLEBİ ÇEKİRDEK' DEMİŞTİ
        Başkan Erdoğan, Rama'nın Türkiye'yi ziyaretinde, "Endişe etmesin, İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için '3 ay' dedik, bu leblebi çekirdek. Tabii MR, ultrasonografi ve röntgen cihazları gibi teknik donanımları da olacak. İstanbul'daki hastanelerde 18'er ameliyathane var, buradaki ameliyathane sayısı tabii daha düşük olabilir." ifadelerini kullanmıştı.
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