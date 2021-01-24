Türkiye’nin Arnavutluk’ta yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına başlandı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına Fier şehrinde başlandı.
Elektrik, su, bağlantı yolları ve arsa kamulaştırılma işlemlerin ardından YDA Group, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Kısa bir süre içinde ofisleri açan şirketin bölgede ağır iş makinalarını çalıştırmaya başladığı görüldü.
BİN 200 KİŞİ ÇALIŞACAK
İlerleyen günlerde çalışmanın hızlanacağı şantiyede, çalışan sayısının bin 200'e kadar çıkması bekleniyor.