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    • 25.01.2021 06:00
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    SON DAKİKA: 'de bomba iddia: yazarı gizli ajanı olmakla suçlandı

    Son dakika haberine göre, 'de gazetesinde daha önce defalarca makaleleri yayımlanan , 'ın gizli ajanı olmakla suçlandı.

    AA
    ABD'de bomba 'İran' iddiası! Gizli ajan çıktı

    'de gazetesinde daha önce defalarca makaleleri yayımlanan , 'ın gizli ajanı olmakla suçlandı.

    TUTUKLANDI
    ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce New York Times gazetesinde makaleleri yayımlanan ve kendini "Tahran Üniversitesi eski Öğretim Görevlisi" olarak tanıtan Afrasiabi bu hafta tutuklandı.



    265 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ
    Afrasiabi'nin "İran hükümetinin gizli ajanı olarak hareket etmekle" suçlandığının aktarıldığı açıklamada, söz konusu kişinin banka hesabına 2007'den bu yana İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından 265 milyon dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

    1973'TE ABD'YE GİRDİ
    Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan dava metninde, Afrasiabi'nin 1957'de İran'da doğduğu ve 1973'te ABD'ye giriş yaptığı anlatıldı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de bomba iddia: New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı