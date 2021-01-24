EN FAZLA VAKA CALİFORNİA EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 151 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 248 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 639 binden fazla vakayla Florida izliyor.