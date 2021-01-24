ABD'de son 24 saatin koronavirüs rakamları ürküttü.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 176 bin 257 artışla 25 milyon 571 bin 79'a çıktı.
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 427 artarak 427 bin 657'ye ulaştı.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 331 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 297 milyon 399 bini geçti.
EN FAZLA VAKA CALİFORNİA EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA
Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 151 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 248 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 639 binden fazla vakayla Florida izliyor.