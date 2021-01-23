Rusya'ya dönüşü sırasında havaalanında önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Rus muhalif lider Aleksei Navalnıy'ın serbest bırakılması için protestolar Rusya genelinde devam ediyor. Navalnıy destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle başta başkent Moskova'da olmak üzere birçok şehirde 2 bin 500'den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı.