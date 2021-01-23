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    , 5.5 milyonluk malikanesinden taşınıp ’ye gitti

    , başkanlığı kaybetti kızı , danışmanlıkla birlikte ikametgahına da veda etti. Kalorama’daki 5.5 milyonluk malikanesinden taşınıp ’ye gitti

    Ivınnka!
    Donald Trump, başkanlığı kaybetti. Danışmanlığını yapan kızı Ivanka da ikametgah değiştirdi. Eşi Kushner ile Kalorama'daki 5.5 milyon dolarlık lüks malikanesinden ayrılıp 'ye gitti. Bunun üzerine gözler Kalorama'ya çevrildi.



    Lüks evleriyle dikkat çeken bölge, Obama'dan Jeff Bezos'a kadar pek çok ismin yaşadığı yerdi. Bölgede Türkiye de dahil 28 ülkenin büyükelçiliği bulunuyor.



    TRUMP BU ODAYA GİREMEDİ
    Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. CNN International da özel hayatını mercek altına aldı: Bir ofisi yatak odası yaptı.



    4 yıl boyunca Melania Trump ile ayrı yataklarda uyudu.


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