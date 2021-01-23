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    Altın ile kaplanan için 77 bin 230 dolar istediler

    lüks akıllı telefon ve aksesuar üreticisi , Ultra'yı altın ile kapladı. Genellikle altın ve değerli taşlarla kaplı akıllı telefonları zenginlerle buluşturan Caviar, 18 ayar parlak saf altından dekoratif öğelerle kaplanan S21 Ultra'nın 128 GB'lık versiyonu için 77 bin 230 dolar yani yaklaşık 570 bin liralık fiyat açıkladı.

    Servet cepte
    Rus lüks akıllı telefon ve aksesuar üreticisi Caviar, Samsung Galaxy S21 Ultra'yı altın ile kapladı. Genellikle altın ve değerli taşlarla kaplı akıllı telefonları zenginlerle buluşturan , 18 ayar parlak saf altından dekoratif öğelerle kaplanan S21 Ultra'nın 128 GB'lık versiyonu için 77 bin 230 dolar yani yaklaşık 570 bin liralık fiyat açıkladı.

    'GOLDEN 21' serisinin bir üyesi olan özel tasarım 'da, altın kaplamanın üzerinde özel işleme '21' ibaresi bulunuyor. Zenginler için tasarlanan altın telefonun yeni sahipleri merakla bekleniyor.
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    Haberler Dünya Altın ile kaplanan Samsung Galaxy S21 Ultra için 77 bin 230 dolar istediler