Rus lüks akıllı telefon ve aksesuar üreticisi Caviar, Samsung Galaxy S21 Ultra'yı altın ile kapladı. Genellikle altın ve değerli taşlarla kaplı akıllı telefonları zenginlerle buluşturan Caviar, 18 ayar parlak saf altından dekoratif öğelerle kaplanan S21 Ultra'nın 128 GB'lık versiyonu için 77 bin 230 dolar yani yaklaşık 570 bin liralık fiyat açıkladı.
'GOLDEN 21' serisinin bir üyesi olan özel tasarım Galaxy S21 Ultra'da, altın kaplamanın üzerinde özel işleme '21' ibaresi bulunuyor. Zenginler için tasarlanan altın telefonun yeni sahipleri merakla bekleniyor.
'GOLDEN 21' serisinin bir üyesi olan özel tasarım Galaxy S21 Ultra'da, altın kaplamanın üzerinde özel işleme '21' ibaresi bulunuyor. Zenginler için tasarlanan altın telefonun yeni sahipleri merakla bekleniyor.