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    • 23.01.2021 16:54
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    'li ünlü televizyon sunucusu hayatını kaybetti! On binlerce röportaja imza atmıştı |

    haberi... 'nin televizyonlarda en uzun süre görev yapan isimlerinden biri olan, ünlü talk şov sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti. Larry King’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtilmişti. Pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı. İşte Larry King'in hayatıyla ilgili bilgiler...

    Dünyaca ünlü sunucu hayatını kaybetti!

    Gelen son dakika bilgisine göre ABD'li ünlü talk şov sunucusu Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti.

    ABD televizyonlarında uzun soluklu programlar yapan ve talk şov formatının en usta isimlerinden olan King'in 3 haftadır hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğü bildirildi.

    Larry King'in hayatını kaybettiği bilgisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.



    LARRY KİNG KİMDİR?
    Bir süredir koronavirüsle mücadele eden Larry King'ten kötü haber geldi. Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti. Larry King'in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtilmişti. Pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı. İşte Larry King'in hayatıyla ilgili bilgiler...

        Uzun yıllar boyunca 'Larry Kİng Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, kariyerinde 60 yılı geride bırakmıştı.

        1985 yılından beri CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü kişiyle gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu kabul ediliyor.

        Larry King, kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazanmıştı.

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