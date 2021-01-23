



LARRY KİNG KİMDİR?

Bir süredir koronavirüsle mücadele eden Larry King'ten kötü haber geldi. Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti. Larry King'in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtilmişti. Pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı. İşte Larry King'in hayatıyla ilgili bilgiler...