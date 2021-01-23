Gelen son dakika bilgisine göre ABD'li ünlü talk şov sunucusu Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti.
ABD televizyonlarında uzun soluklu programlar yapan ve talk şov formatının en usta isimlerinden olan King'in 3 haftadır hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğü bildirildi.
Larry King'in hayatını kaybettiği bilgisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.
LARRY KİNG KİMDİR?
Bir süredir koronavirüsle mücadele eden Larry King'ten kötü haber geldi. Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti. Larry King'in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtilmişti. Pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı. İşte Larry King'in hayatıyla ilgili bilgiler...