İran ve ABD arasındaki ilişkiler geçtiğimiz yıl Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD tarafından suikastla öldürülmesiyle tarihteki en kötü noktasına ulaşmıştı.
İki ülke arasındaki ilişkileri geren bir diğer madde ise Trump'ın İran'la Obama döneminde imzalanmış nükleer anlaşmadan çekilmesiydi.
HAMANEY'DEN İNTİKAM MESAJI
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in twitter hesabından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafa, Farsça yazılan yazıyla, geçtiğimiz yıl ABD'nin suikastıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı belirtildi.
Sosyal medyada gündem olan paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı. Gerekçe olarak 'topluluk kurallarını ihlal ve diğer ulusları kötü göstermek, kirletmek' gösterildi.
KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI İLİŞKİLERİ GERMİŞTİ
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin hava saldırısıyla 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürüldü. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan defalarca intikam mesajları verilmişti. İran, Irak'ta bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti.
Suikast 2020'nin ilk günlerinde gündeme bomba gibi düşmüştü, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına İran'dan çok sert bir şekilde tepki gösterilmişti.
İran, ABD'nin Irak'taki üslerini peş peşe vurmuştu, bu gelişmelerin ardından ABD ise İranlı kişi ve firmalara yaptırım kararı almıştı.