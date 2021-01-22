Trump, Beyaz Saray'dan Florida Palm Beach'teki malikanesine taşındı. Dünyanın en pahalı evinin değeri 160 milyon dolar...
Beyaz Saray'ın yeni sakini Biden ise en küçük eyaletlerden Delaware'den geldi. Çıktığı evin fiyatı ise sadece 1 milyon dolar...
ABD medyası, Trump çiftinin Beyaz Saray'da 4 yıldır ayrı odalarda uyuduğunu yazdı.
Başkan Biden, Oval Ofis'e sır mektup bırakan Trump'la önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
1 MİLYON DOLAR
Joe Biden, kampanyayı Delaware eyaletindeki bu mütevazi evden yönetti.
160 MİLYON DOLAR
Donald Trump'ın evi, okyanus manzaralı 128 odalı golf kulübünün içinde...