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    ve ABD'nin yeni başkanı ’ın zenginlik farkı evleriyle ortaya çıktı

    ABD yönetimi, devir-teslimsiz bir törenle el değiştirdi. ve yeni başkan ’ın zenginlik farkı evlerinde kendini gösterdi. Trump'ın malikanesi 160 milyon dolar, Joe Biden'ın ’deki evinin değeri ise 1 milyon dolar olarak kaydedildi.

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    Trump, Beyaz Saray'dan Florida Palm Beach'teki malikanesine taşındı. Dünyanın en pahalı evinin değeri 160 milyon dolar...

    Beyaz Saray'ın yeni sakini Biden ise en küçük eyaletlerden Delaware'den geldi. Çıktığı evin fiyatı ise sadece 1 milyon dolar...



    ABD medyası, Trump çiftinin Beyaz Saray'da 4 yıldır ayrı odalarda uyuduğunu yazdı.



    Başkan Biden, Oval Ofis'e sır mektup bırakan Trump'la önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

    1 MİLYON DOLAR
    Joe Biden, kampanyayı Delaware eyaletindeki bu mütevazi evden yönetti.

    160 MİLYON DOLAR
    Donald Trump'ın evi, okyanus manzaralı 128 odalı golf kulübünün içinde...



        ŞİFRE 16
        ABD Başkanı Biden, Oval Ofis'teki ilk mesaisinde, Trump'ın imzaladığı 16 kararı mercek altına aldı. Bu kararları iptal edip, yeni kritik 16 karara 16 kalemle imza attı.

        OVAL OFİSTE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
        ABD Başkanı Andrew Jackson portresi, Joseph Duplessis tarafından yapılan bir Benjamin Franklin portresiyle değiştirildi.

        Latin Amerikalı aktivisti Cesar Chavez'in büstü de büfeye yerleştirildi.

        Childe Hassam'ın 1917'de yaptığı "Yağmurda Cadde" adlı tabloyu da masasın sağ tarafına istedi.

        "Martin Luther King Jr." ve "Robert F. Kennedy"nin büstlerinin şöminenin yanında durduğu görüldü.

        George Washington, Abraham Lincoln, Franklin

        D.Roosevelt, Thomas Jefferson ve Alexander Hamilton'un resimlerine yer verildi.


        Irkçı söylemleri nedeniyle özellikle geçen yıl Black Live Matter protestolarında gençlerin hedefi haline gelen eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in büstünün kaldırıldığı aktarıldı.



        HANGİSİ FIRST
        ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, yemin töreninde giydiği mütevazi kıyafetlerle dikkat çekti. Melania Trump'ın First Lady'liğe vedasında giydiği sadece paltosu, Biden'in üstündeki tüm kıyafetlere bedeldi.



        4 YILDIR AYRI UYUYORLAR
        Melania Trump, Beyaz Saray'dan Chanel marka siyah elbise ile ayrılmıştı. Melania, uçakta kıyafet değiştirdi. Turuncu desenli elbise giydi.

        Amerikan medyası, Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatını mercek altına aldı.

        Medya, Trump'ın 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yataklarda luyuduğunu iddia etti. Bu iddia çiftin boşanma haberlerini güçlendirdi.



            AMANDA KİM GELMİŞ
            ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda (22) Gorman, birlik çağrısı yaptı. Kendisini 'ataları köle olan siyah kız' olarak niteleyen Gorman, şiirinde "Demokrasi dönemsel olarak ertelenebilse de hiçbir zaman kalıcı olarak yenilgiye uğratılamaz. Biz bize bırakılandan daha iyi bir ülke bırakalım" dedi. Herkesin gönlünü fethetti.



            'YÜN'Ü BE SANDERS
            ABD Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders'ın (79), Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle sandalyede oturduğu görüntüler Twitter'da trend listesine girdi. Sanders için bir kullanıcı "Kalkıp da New York City'e geldiğine inanamıyorum" yazdı.

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