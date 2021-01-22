



AMANDA KİM GELMİŞ

ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninde şiir okuyan Amanda (22) Gorman, birlik çağrısı yaptı. Kendisini 'ataları köle olan siyah kız' olarak niteleyen Gorman, şiirinde "Demokrasi dönemsel olarak ertelenebilse de hiçbir zaman kalıcı olarak yenilgiye uğratılamaz. Biz bize bırakılandan daha iyi bir ülke bırakalım" dedi. Herkesin gönlünü fethetti.