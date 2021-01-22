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    • 22.01.2021 09:09
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    • 22.01.2021 09:10
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    'da dikkat çeken detay! Trump'ın kırmızı düğmesini kaldırdı!

    Başkanlık koltuğunu ’ın elinden alan ’ın ’a taşınması ile ilgili bir detay dikkat çekti. Adeta Trump’ın izlerini silmeye başlayan , Trump'la özdeşleşmiş olan ve gün içinde sıkça başvurduğu bilinen "kırmızı düğme"yi kaldırdı.

    Donald Trump'ın ayrılması ve 46'ncı ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasıyla, Beyaz Saray'da ve Oval Ofis'te de değişim ve yenilenme başladı. Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki izleri hızla siliniyor. Bunlardan biri de, Trump'ın gazlı içecek siparişi vermek için kullandığı ve masasının üzerinde duran kırmızı düğme.

    Günde 12 kutu gazlı içecek tükettiği iddia edilen Trump'ın, gün içinde sık sık başvurduğu düğme, son 24 saat içinde DC'deki bir dizi kapsamlı değişikliklerden biri olarak Başkan Joe Biden tarafından kaldırıldı.

    Gazlı içecek fanatiği olduğu bilinen eski başkanın çalışma masasına konulmuş olan düğme, Perşembe günü Beyaz Saray'da çalışırken fotoğrafları çekilen Biden'ın masasında görünmüyordu.

        BİDEN'DAN PEŞ PEŞE KARARLAR
        46'ncı ABD Başkanı Joe Biden, corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin pandemiyle mücadelede yeni yol haritasını çizdi.

        Beyaz Saray'da Covid-19 Ulusal Eylem Planı'nı açıklayan Biden, sözlerine eşi ve kendisinin Amerika'nın 400 bin Covid-19 kurbanını anmak üzere dua ettiğini söyleyerek başladı. Biden, "İyileşmek için hatırlamak zorundayız" dedi.

        Biden, "Geçen yıl federal hükümete ülkenin ihtiyacı olan odağı sağlaması için güvenemezdik" ifadelerini kullandı.

        Joe Biden, Covid-19 bağlantılı ölümlerin gelecek ay itibarıyla yüksek olasılıkla 500 bini geçeceği uyarısında bulundu.

        "PANDEMİYİ ATLATACAĞIZ"
        Çiçeği burnunda Başkan, "İşleri yoluna koymamız aylar sürecek. Açık konuşuyorum, bunu atlatacağız, bu pandemiyi atlatacağız" dedi.

            Aşının ortaya çıkarılmasıyla ilgili "üzücü bir başarısızlık" ifadesiyle adını anmadan selefi Donald Trump'ı eleştiren Biden, dünya genelindeki Covid-19 ölümlerinin yüzde 20'sinin ABD'de yaşandığına, fakat ABD'nin dünya nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturduğuna dikkat çekti.

            Joe Biden, tüm Amerikalılara "gelecek 99 gün maske takın" çağrısında bulundu.

            ABD Başkanı, "Kongre üyeleriyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ulusal bir acil durumun içindeyiz" ifadelerini kullandı.

            YENİ KARARNAMELER İMZALADI
            Biden, konuşmasında bahsettiği gibi tüm federal kurumları ve özel sanayileri Amerikalıların virüsten korunması için ihtiyaç duyulan her şeyi üretmek üzere harekete geçiren Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokan kararnameyi imzaladı.

            Savunma Üretim Yasası, N95 maskelerinin, kişisel koruyucu ekipmanların, aşının içindeki maddelerin ve şırınga, iğne gibi aşılamada kullanılan materyallerin üretimi için kullanılacak.

            Konuşmasının ardından Joe Biden, tedarik zincirini güvence altına almak, işçilerin güvenliğini sağlamak, adil müdahale, güvenli seyahati desteklemek, pandemi test kurulu oluşturmak, Covid-19 bakım ve tedavisine erişimi yaygınlaştırmak ve küresel müdahaleyi geliştirmek gibi corona virüsle mücadelede etkili olması beklenen bir dizi kararname imzaladı.

                Biden, konuşmasında bahsettiği gibi tüm federal kurumları ve özel sanayileri Amerikalıların virüsten korunması için ihtiyaç duyulan her şeyi üretmek üzere harekete geçiren Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokan kararnameyi imzaladı.

                Savunma Üretim Yasası, N95 maskelerinin, kişisel koruyucu ekipmanların, aşının içindeki maddelerin ve şırınga, iğne gibi aşılamada kullanılan materyallerin üretimi için kullanılacak.

                Konuşmasının ardından Joe Biden, tedarik zincirini güvence altına almak, işçilerin güvenliğini sağlamak, adil müdahale, güvenli seyahati desteklemek, pandemi test kurulu oluşturmak, Covid-19 bakım ve tedavisine erişimi yaygınlaştırmak ve küresel müdahaleyi geliştirmek gibi corona virüsle mücadelede etkili olması beklenen bir dizi kararname imzaladı.

                Başkan Biden konuşmasında söz konusu kararnamelerin, Kongre onayı gerektiren 1.9 trilyon dolarlık pakete ihtiyaç duyduğu hatırlatmasında da bulundu.
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