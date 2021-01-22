YENİ KARARNAMELER İMZALADI

Biden, konuşmasında bahsettiği gibi tüm federal kurumları ve özel sanayileri Amerikalıların virüsten korunması için ihtiyaç duyulan her şeyi üretmek üzere harekete geçiren Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokan kararnameyi imzaladı.

Savunma Üretim Yasası, N95 maskelerinin, kişisel koruyucu ekipmanların, aşının içindeki maddelerin ve şırınga, iğne gibi aşılamada kullanılan materyallerin üretimi için kullanılacak.