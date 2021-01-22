Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.01.2021 23:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2021 23:32
    ABONE OL

    , din dersi konusunda lehine karar verdi

    'da , eyaletinde nin (DİTİB) " din dersi" konusunda hak ihlaline uğradığına karar verdi. DİTİB tekrar ni verecek mi? İşte detaylar..

    AA
    Alman Anayasa Mahkemesi'nden DİTİB lehine karar

    Anayasa Mahkemesi ayrıca, 2012 yılında başlayan süreçte DİTİB'in "İslam din dersi" vermesini geçen yıl askıya alan yerel mahkeme kararlarını anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozarak davanın tekrar görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

    "UMARIM SONUÇTA BİZİM İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLUR"

    DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın kendilerini sevindirdiğini, yerel düzeyde tekrar hukuk mücadelesine başlayacakları söyledi. Anayasaya göre din derslerinin dini cemaatlere göre yapılması gerektiğini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:

    "2012 yılında başlayan ve 2020'de yerel mahkemenin askıya almasıyla devam eden süreçte İslam din dersi verme hakkımızı, hukuk mücadelemizi en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesine taşıdık. Bugün açıklanan karar DİTİB Hassen lehine oldu ve mahkeme bu konuda hak ihlaline uğradığımız sonucuna vardı. Dosyayı tekrar görülmesi için yerel mahkemeye geri gönderdi. Bu durumda hukuk mücadelesine tekrar başlayacağız ama Anayasa Mahkemesinin bu kararı çok önemli. DİTİB Hessen olarak talebimiz İslam din derslerinin askıya alınmaması ve bu derslerin olması gerektiği gibi bizim tarafımızdan verilmesi. Şu an bu dersler eyalet hükümetinin eğitim bakanlığı tarafından veriliyor ve 'İslam dersi' diye isimlendirildi. 2017 yılında 12-13 okulda aynı öğretmenlerle pilot proje olarak başladı. Dini cemaatler işin içinde olmadan kendi müfredatlarını hazırladılar ve biz bunun durdurulmasını talep ettik. Umarım sonuçta bizim istediğimiz gibi olur."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Alman Anayasa Mahkemesi, İslam din dersi konusunda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği lehine karar verdi