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    • 22.01.2021 13:35
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    'de şoke eden olay! Binlerce aşısı çöp oldu!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs en çok ’yi vurmuştu. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için geliştirilen aşısında şoke eden bir olay yaşandı. Gelen son dakika haberine göre ABD’de 1900 doz Moderna aşısı bir temizlik çalışanının dondurucunun fişini çekmesiyle kullanılamaz hale geldi. Geçtiğimiz günlerde yine ABD’de bir eczacı 500 doz koronavirüs aşısını kasten bozduğu için tutuklanmıştı.

    takvim.com.tr

    ABD'de bir temizlik çalışanı yanlışlıkla dondurucunun fişini çekince Moderna'nın 1900 doz Kovid-19 aşısı kullanılamaz hale geldi.

    AbcNews'in haberine göre, olay, 19 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.

    Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi.

        Toto, fişinin çekilmesi üzerine dondurucudaki 1900 doz Moderna aşısının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

        Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor, 30 güne kadar sıfırın altında 40 derecede dondurularak saklanabiliyor.

        GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 500 DOZ AŞI BİR ECZACI TARAFINDAN KASTEN BOZULMUŞTU
        Amerika'nın Wisconsin eyaletinde bir eczacı 500 dozdan fazla Corona aşısını kasten etkisiz hale getirdiği şüphesiyle tutuklanmıştı. Sabotajla suçlanan eczacının aşıları kasıtlı olarak buzdolabından çıkararak kullanılamaz hale gelmesine neden olduğu belirtilmişti.

            ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
            Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 467 artışla 25 milyon bin 446 oldu.

            Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 392 artarak 415 bin 926'ya ulaştı.

            Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 970 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 291 milyon 576 bini geçti.

            EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA
            Kaliforniya eyaleti 3 milyon 78 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 192 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 601 binden fazla vakayla Florida izliyor.

                Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 620 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

                Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 611 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 639 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.
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                Haberler Dünya ABD'de şoke eden olay! Binlerce Moderna aşısı çöp oldu!