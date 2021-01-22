EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Kaliforniya eyaleti 3 milyon 78 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 192 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 601 binden fazla vakayla Florida izliyor.