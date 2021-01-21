Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKOSB) deri işleme sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Kanay Deri firması, geleneksel deri ürünlerinden farklı malzemeler geliştirmek üzere çalışma başlattı.

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle deri mühendislerinin yürüttüğü proje sonucu 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri geliştirildi. Dünya fuarlarında tanıtılan ürün, Fransa ve Hong Kong'daki deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görüldü.

Dünyaca ünlü markaların radarına giren şeffaf deri, giysi ve ayakkabılarda kullanılmaya başlandı.

Firmanın Üretim Müdürü Murat Taşer, AA muhabirine Ar-Ge sürecinde hayli emek ve zaman harcadıkları şeffaf deriye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ürünün ses getireceğini tahmin ettiklerini, salgın sürecinin olumsuz etkisine rağmen ilk sonuçların gayet iyi olduğunu aktaran Taşer, şöyle konuştu:

"Markalar bu ürünü ilk etapta ekstrem bir ürün olarak gördü. Zamanla bununla ilgili iyi bir reklam yapıldı. Birkaç büyük firma deriyi kendi defilelerinde ve kreasyonlarında kullandı. Hem çanta hem ayakkabı hem de giysi olarak kullanıldı. Defilelerinde şeffaf deriden imal edilen ürünleri ön plana çıkaran markalar oldu. Tabii ihracatımız da artmaya başladı. Toplam ihracatımız 1 milyon dolar civarında. Şeffaf deri, bu ihracatımıza yüzde 30-40 civarında bir katkı sağlıyor. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz."

Şeffaf derinin yüksek maliyetli olması nedeniyle ilk etapta lüks markalara hitap ettiğini dile getiren Taşer, başta İtalyan markaları olmak üzere Avrupa'nın önde gelen firmalarına ürün tedarik ettiklerini, Güney Kore, Hindistan ve ABD'ye de ciddi satışlar yaptıklarını kaydetti.

Taşer, "Salgın döneminde olduğumuz için biraz yavaşlama yaşadık. Salgın bittikten sonra yeni defileler ve kreasyonlarla şeffaf derinin dünya modasında adından daha fazla söz ettireceğine inanıyoruz." diye konuştu.