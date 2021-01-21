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    • 21.01.2021 15:24
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    "" olarak nam salan aşısı oldu! İşte ilk sözleri

    Aşılama süreci dünya çapında devam ediyor. 'ün yıldızı ve eski Valisi arabada (Kovid-19) aşısı yaptırdı. Schwarzenegger “Bugün güzel bir gündü. Sırada beklemekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yaşamak istiyorsan bana katıl” diye konuştu.


    'ün yıldızı ve eski Valisi (73) arabada (Kovid-19) aşısı yaptırdı. Schwarzenegger, arabada koronavirüs aşısı yaptırdı.


    AŞI SONRASI İLK SÖZLERİ
    Schwarzenegger, aşının hayati önemine vurgu yaparak, "Bugün güzel bir gündü. Sırada beklemekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yaşamak istiyorsan bana katıl" diye konuştu.




    KALİFORNİYA MODERNA AŞI ÇALIŞMALARI DURDURULDU
    'nin ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, koronavirüs aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

    Ülkede Moderna ilaç firmasına ait Kovid-19 aşısı yaptıranların bazılarında şiddetli yan etkiler görülmesi üzerine inin belirli bölgelerinde aşı çalışmaları durduruldu.

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