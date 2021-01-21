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    • 22.01.2021 06:11
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    SON DAKİKA: Twitter'dan 'da sansür: in resmi hesabı bloke edildi

    Son dakika haberine göre, Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle inin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu. Öte yandan Venezuela'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı 'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor.

    AA
    Twitter'dan Venezuela'da sansür!

    Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle inin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu.

    Ulusal basında çıkan habere göre, Twitter CEO'su , "şirket normlarına" aykırı uygulamalar içinde olmakla suçladığı AN'nin hesabını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.


    JUAN GUAIDO'NUN HESAPLARI AKTİF
    Öte yandan Venezuela'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı 'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor.

    Venezuela'da muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimlerde iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.

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