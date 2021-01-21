Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.01.2021 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 10:35
    ABONE OL

    : sından acı haber! Ölü sayısı 3’e çıktı

    haberine göre ’nın başkenti ’de bir apartman binasında dün meydana gelen şiddetli da ölü sayısının 3’e çıktığı açıklandı. Yetkililer, yaralanan 8 kişinin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Patlamanın nedeninin henüz araştırma aşamasında olduğu belirtildi.

    DHA


    'de, 'ndeki bir apartmanın üst katlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen da ölü sayısı 3'e çıktı. Okula ve huzurevine yakın bir noktada yaşanan patlamanın nedeninin henüz araştırma aşamasında olduğu belirtildi. Polis, patlamada binanın en üstteki 4 katının büyük hasar gördüğünü vurgulayarak enkazın çevreye tehlike arz ettiğini belirtti.



    Madrid Belediye Başkanı , olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. José Luis Martínez-Almeida, henüz araştırmanın sonuçlanmadığını ama patlamanın binanın gaz borularından kaynaklandığına işaret ettiğini söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Madrid patlamasından acı haber! Ölü sayısı 3’e çıktı