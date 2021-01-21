

Madrid'de, Toledo Caddesi'ndeki bir apartmanın üst katlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada ölü sayısı 3'e çıktı. Okula ve huzurevine yakın bir noktada yaşanan patlamanın nedeninin henüz araştırma aşamasında olduğu belirtildi. Polis, patlamada binanın en üstteki 4 katının büyük hasar gördüğünü vurgulayarak enkazın çevreye tehlike arz ettiğini belirtti.







Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. José Luis Martínez-Almeida, henüz araştırmanın sonuçlanmadığını ama patlamanın binanın gaz borularından kaynaklandığına işaret ettiğini söyledi.



