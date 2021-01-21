

Çevre Ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada birçok nehirde su seviyesinin "tehlikeli derecede yüksek" olduğunu söyledi. Ayrıca İngiltere genelinde 190'dan fazla sel uyarısı olduğu ve fırtınanın gün boyunca devam edebileceği belirtildi.