İngiltere'nin Manchester şehrinde ve Galler şehrinin bir bölümünde Christoph fırtınası nedeniyle alarm verildi.
Özellikle Manchester'ın güneyini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve selden hasar gören ve tehlike altında olan evler tahliye edildi.
Manchester'ın Didsbury ve Chorlton bölgelerinde ve Kuzey Galler'de toplamda yaklaşık 2 bin evin selden etkilendiği belirtildi.
Çevre Ajansı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada birçok nehirde su seviyesinin "tehlikeli derecede yüksek" olduğunu söyledi. Ayrıca İngiltere genelinde 190'dan fazla sel uyarısı olduğu ve fırtınanın gün boyunca devam edebileceği belirtildi.