Son dakika haberi: ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın ilk iş gününde Bağdat'ta patlama meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

İNTİHAR SALDIRISI

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

HENÜZ SAHİPLENEN YOK

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmezken, ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.