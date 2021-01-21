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    • 21.01.2021 23:52
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan ve arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

    ve 'daki petrol yatağını ortak işletme konusunda anlaştı. 'den yapılan açıklamada, anlaşmanın bölgede refah ve istikrara katkı sağlayacağı belirtildi.

    AA
    Türkiye'den 'Dostluk' anlaşmasına ilişkin açıklama

    Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı ov "Dostluk" yatağında keşif, işletme ve kullanımın iki ülke tarafından ortak yapılması konusundaki anlaşmaya imza attı.

    İmza törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov da video konferans yöntemiyle katıldı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev anlaşma ile bölgedeki işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir aşama kaydedileceğini belirtti. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da Azerbaycan ile büyük, önemli ve çok perspektifli bir projeye başladıklarını söyledi. İşbirliği için Azerbaycan Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

    "BÖLGENİN REFAH VE İSTİKRARINA KATKI SAĞLAMASINI DİLİYORUZ"
    Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmadan duyulan memnuniyeti dile getirdi. "Bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

    Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

    Azerbaycan ve Türkmenistan'ın 'nde "Dostluk" olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

    Bu anlaşmanın iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesini, dost ve kardeş Türkmenistan ve Azerbaycan halklarına hayırlı olmasını ve bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasını diliyoruz.

    Bu anlaşmanın ile 'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak projelerin de önünü açmasını temenni ediyoruz.

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    Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama