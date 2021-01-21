ABD merkezli motoru Google, Fransız basını ile telif konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre Google, platformunda eserlerine yer verdiği yayıncılara telif hakkı ödeyecek. Uzlaşıya, Avrupa Birliği telif hakkı düzenlemesi kapsamında aylarca süren müzakereler sonucunda varıldı.
HABERLERİ GÖSTEREBİLMEK İÇİN İÇERİK ÜRETİCİLERİNE ÜCRETİNİ VERECEK
TRT Haber'in aktardığına göre, Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmasıyla birlikte Google, kullandığı çevrim içi haberler için Fransız yayıncılara ödeme yapacak. Uzlaşının, günlük yayın hacmi, aylık internet trafiği, 'siyasi ve genel bilgilere katkı' gibi başlıkları bulunuyor.
Ödemelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin ayrıntı açıklanmadı.
Google, daha önce de Le Monde ve Le Figaro gazetelerinin de aralarında bulunduğu bazı Fransız haber mecraları ile ikili anlaşmalar imzalamıştı.
Avrupa Birliği'nin, telif hakları düzenlemesi, Google gibi platformların arama sonuçlarında haberleri gösterebilmek için içerik üreticilerine ödeme yaparak lisans almalarını şart koşuyor.
TÜRKİYE'DE BU YASAYI GOOGLE'A ŞART KOŞMALI