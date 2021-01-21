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    • 21.01.2021 22:15
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    • 21.01.2021 22:15
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    Başkanı , Dışişleri Bakanı ile görüşmesini değerlendirdi

    (AB) Komisyonu Başkanı , Dışişleri Bakanı ile bugün yaptığı görüşmenin ardından ilişkilerde sıradaki adımları görüştüklerini, diyaloğun şart olduğunu bildirdi.

    Leyen'den kritik görüşmeye ilişkin değerlendirme

    (AB) Komisyonu Başkanı , Bakan Çavuşoğlu ile 'deki görüşmesinin ardından sosyal medyada değerlendirme yaptı.

    Çavuşoğlu ile Türkiye-AB ilişkilerinde sıradaki adımlar hakkında görüş alışverişi yaptıklarını belirten , "Diyalog şart ama aynı zamanda sahada inandırıcı davranışlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Von der Leyen, AB liderlerinin, geçen yıl aralık ayındaki zirvede Türkiye ile ilişkiler hakkında Komisyona yaptığı görevlendirme konusunda üye ülkelerde çalışmalar yapacaklarını aktardı.

    "YENİ BİR SAYFA AÇTIĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM"
    Çavuşoğlu'nun bugün görüştüğü nun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi ise iyi bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

    Varhelyi, sosyal medyaki mesajında, "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımızı ve stratejik çıkarlarımız için yapıcı ve karşılıklı fayda sağlayıcı şekilde iş birliği yapacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

    AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi da Çavuşoğlu ile göç ve güvenlik konularında açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Çavuşoğlu'nun, Brüksel'deki temasları kapsamında yarın Başkanı ve ardından ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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    Haberler Dünya AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesini değerlendirdi