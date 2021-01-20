İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde, yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sularında şiddetli patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada en az iki kişinin öldüğü öğrenildi. Binadan savrulan molozlardan dolayı sokaktan geçen birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

BİNANIN ÜST KATI HAVA UÇTU!

Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada en üst 3 kat kullanılmaz hale geldi. Sokağa dökülen moloz yığınları araçların zarar görmesine neden oldu.