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    • 20.01.2021 18:33
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    : 'nın başkenti 'de şiddetli : En az iki

    Gelen haberine göre, 'nın başkenti 'de bir da şiddetli meydana geldi. Patlama sonrası bir binanın üst katı havaya uçtu. Şiddetli patlamada en az iki kişinin öldüğü bildirildi.

    AA
    takvim.com.tr

    Son dakika haberi...

    İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde, yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sularında şiddetli patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada en az iki kişinin öldüğü öğrenildi. Binadan savrulan molozlardan dolayı sokaktan geçen birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

    BİNANIN ÜST KATI HAVA UÇTU!

    Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada en üst 3 kat kullanılmaz hale geldi. Sokağa dökülen moloz yığınları araçların zarar görmesine neden oldu.

    Binadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği belirtildi.

    Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

    Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

    Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.

    İLK AÇIKLAMA A HABER'DE YAPILDI

    A Haber'e bağlanan gazeteci Cihat Erginay İspanya'daki patlama hakkında açıklamalarda bulundu. Erginay patlamanın gazdan kaynaklı olduğunu dile getirdi.

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    Haberler Dünya Son dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: En az iki ölü